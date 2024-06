Ile zarabiają duchowni? "Ksiądz z osiedla" ujawnia. Padła KONKRETNA KWOTA

Ile zarabiają duchowni? "Ksiądz z osiedla" mówi wprost

Moja proboszczowska [pensja - przyp.red.] waha się od 2 do 3 tysięcy złotych brutto. Uważam, że najwyższa nie jest. W różnych parafiach dochody księży są różne - wyjaśnił i dodał, że zależy to od wielu czynników, takich jak śluby czy chrzty: Czasami więc mam 1,9 tysiąca złotych, a czasem 3,5 tysiąca złotych.

Do tego dochodzą oczywiście inne aktywności duszpasterskie, na przykład udzielanie sakramentów, a wielu księży dorabia także w szkole, na uniwersytecie czy w szpitalu. Często to właśnie ten dodatkowy zarobek jest dla nich kluczowy, o czym wspomniał w podcaście "Bez tajemnic" ksiądz Rafał Główczyński . Sam pracuje jako nauczyciel, a z parafii nie dostaje podobno ani grosza.

U nas w zakonie jest tak, że ja nie dostaję żadnych pieniędzy z parafii, za sakramenty, za chrzty, z tacy... Wszystko idzie na dom zakonny, na utrzymanie domu zakonnego i różne rzeczy z tym związane. Więc to, co ja mam do dyspozycji, to jest moja pensja, którą dostaję w szkole - stwierdził.