Ilona Łepkowska komentuje wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu: "Ma się za kogoś lepszego, kogo zakazy i nakazy NIE OBOWIĄZUJĄ"

Szanuję Pana głęboką miłość do matki, opiekę, którą ją Pan z bratem otaczaliście i rozumiem ból po jej stracie. Ale miłość do rodziców i ból po ich śmierci to jedna z tych rzeczy, która ludzi powinna łączyć. Tymczasem ona dziś podzieliła Pana i pozostałych Polaków. Jadąc limuzyną z ochroną (a swoją drogą - kogo się Pan bał na tym pustym cmentarzu, Panie Prezesie?) pokazał Pan swoim rodakom, że Pana ból jest lepszy i ważniejszy. Bo Pan MOŻE. Bo Panu WOLNO go okazać. Wjechał Pan na Powązki - gdzie i ja mam grób swoich bliskich - jak król do prywatnej kaplicy. Jak cesarz do mauzoleum swoich przodków w swoim prywatnym pałacu - czytamy na fapage’u Łepkowskiej, która w dalszej części wywodu zwraca uwagę na to, że prezes po raz kolejny udowodnił, że ma się za "kogoś lepszego":