Inauguracja Joe Bidena jako prezydenta USA! Na uroczystości zjawili się m.in. Obamowie, Clintonowie i Bushowie... (ZDJĘCIA)

Janina 12 min. temu

Mlodzi, mozecie sie nabijac z nas boomerow i robic sobie jaja albo trollowac, ale sluchajcie naszego pokolenia i pomyslcie co by bylo gdyby sie okazalo ze wielu z nas ma racje. Niech was najdzie choc iskra refleksji, zamiast bezwiednie podążać za moda i lewacwem, pomyslcie sobie dlaczego, my starsze pokolenie tak sie ich boimy? Boimy sie po oni zawsze pod plaszczykiem rownosci, tolerancji przemycali faszyzm i nienawisc do innych pogladow, a podobno maja byc tacy swiatowii tolerancyjni, tolerancyjni sa, ale tylko dla ludzi ktorzy mysla, mowia i dzialaja tak samo. Pomyslcie ze moze kiedys w przyszlosci kiedy bedziecie starsi poglady wam sie zmienia (bo mogą) a wtedy bedzie juz za pozno by o to walczyc.