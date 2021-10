Influencer Bretman Rock został pierwszym HOMOSEKSUALNYM mężczyzną na okładce "Playboya" (ZDJĘCIA)

Zagadka 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Mam pytanie ktore mnie nurtuje. Moze ktos odpowie. O ile jestem w stanie zrozumiec ze jednym panom podobaja sie inni panowie, to noe rozumiem dlaczego Ci panowie ubieraja sie w damskie ciuchy, maluja paznokcie nosza damska bizuterie?? To w ktora strone ida Ci ?? podobaja sie im panowie ale w wersji damskiej?? Czy kobiety z penisem tez moga byc?? To jest sie gejem czy sie nie jest gejem tak do konca? O co chodzi??