Influencerka Aleksandra Linda pozuje ze skrętem, a Mateusz Banasiuk zachwyca się jej urodą: "ŚLICZNIE WYGLĄDASZ" (FOTO)

Córka Bogusława Lindy do 2020 roku, gdy to pojawiła się u boku znanego taty na premierze filmu "Psy 3", raczej nie interesowała mediów. Co prawda kilka lat temu tabloidy donosiły, że ku niezadowoleniu aktora, Aleksandra pragnie zostać modelką, informacja ta nie wzbudziła wówczas większych emocji.