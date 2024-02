Influencerka poślubiła DUBAJSKIEGO MILIONERA. Mówi o cenie, jaką płaci za za luksusowe życie i zdradza listę ZAKAZÓW

Soudi pochodzi z Sussex w Wielkiej Brytanii i może pochwalić się milionem obserwujących na TikToku. Na swoim kanale influencerka ukazuje kulisy życia żony arabskiego milionera. Z Jamalem Al Nadakiem poznali się w 2020 roku, gdy wróciła z Wielkiej Brytanii do Dubaju, by tam dokończyć studia. Rok później byli już małżeństwem.

Odkąd Brytyjka wyszła za arabskiego milionera, 26-latka zmuszona była znacznie ograniczyć aktywność w sieci. Jak sama przyznała, musi bardzo uważać na to, co publikuje w sieci, byle tylko "nie urazić rodziny męża". W najnowszym nagraniu na TikToku wyznała, czego oczekuje od niej mężczyzna.

On nie jest twoją mamą ani najlepszym przyjacielem - wyznała Soudi.

Chodzenie do toalety to coś, co jest bardzo prywatne i coś, czego nigdy bym nie zrobiła w obecności mojego męża - wyznała Soudi.