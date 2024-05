Informator wspomina o "pozytywnych wibracjach" odnośnie leczenia księżnej Kate. Ujawniono też, jak radzi sobie książę William

Ujawniono, jak książę William radzi sobie z chorobą księżnej Kate

Choć na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy księżna planuje wrócić do wypełniania obowiązków przedstawicielki rodziny królewskiej, to William podchodzi do tego z wyrozumiałością. Zdaniem źródła magazynu, mąż Middleton nie zamartwia się przyszłością, tylko skupia się na obecnym stanie zdrowia ukochanej. Słowa otuchy, jakie otrzymali od mieszkańców wysp, miały okazać się w tym przypadku znaczące. Dodatkowo informator pokusił się o kilka słów dotyczących rzekomego stanu zdrowia małżonki następcy tronu, wspominając, że książę William jest przekonany, że "Kate wyzdrowieje".