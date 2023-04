Infuencerka powiększyła usta w barterze. Po zabiegu omal nie EKSPLODOWAŁY: "Najgorszy dzień w moim życiu" (FOTO)

Usta Influencerki powiększyły się do monstrualnych rozmiarów

Jessica tuż po tym, jak zobaczyła, że jej organizm nie reaguje najlepiej na wykonany niedawno zabieg - postanowiła wrócić do gabinetu i otrzymała sterydy. Influencerka poinformowała jednak, że po tym, jak z nich skorzystała "było jeszcze gorzej". Kolejnego dnia Burko udała się do kliniki, w której rozpuszczono jej wypełniacz, a przeprowadzająca zabieg kobieta poinformował ją, że osoba wstrzykująca kwas zrobiła to... nieumiejętnie.

To miała być halloweenowa współpraca, co okazało się całkiem akuratne, bo wyglądałam przerażająco. Powiększam usta raz w roku, nie jestem na nic uczulona, więc to z pewnością była jego wina. Gdy wybrałam się do gabinetu, w którym normalnie powiększam usta, powiedziano mi, że najprawdopodobniej trafił w tętnicę - opowiadała na nagraniu.