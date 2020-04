Instamatka Martyna Gliwińska zapowiada: "Opowiem o tym, jak przeżyłam poród w tym wyjątkowym czasie"

Martyna Gliwińska to projektantka wnętrz, która zaistniała w mediach jako dziewczyna Jarosława Bieniuka. Niestety jej (były już) ukochany nie był zachwycony faktem, że zostanie ojcem. Po rozstaniu urwał z nią wszelki kontakt, co zainspirowało Gliwińską do smutnych wnurzeń na łamach prasy brukowej.