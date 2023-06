Internauci ATAKUJĄ Magdę Mołek pod wpisem Martyny Wojciechowskiej! Dziennikarka: "Dlaczego Pani kłamie?"

Mama trójki d... 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja zawszę staram się chodzić do lekarzy prywatnie i korzystać z prywatnych szpitali. Bo państwowo to leżysz czekasz i się nie doczekasz, po 3 CC robią dziennie mimo że 10 lekarzy na oddziale w tym samym czasie bo więcej nie mogą, bo NFZ nie zapłaci. Po CC leżysz całą noc i jak nie masz swojego lekarza do którego chodziłaś prywatnie to żadna pielęgniarka do ciebie nie przyjdzie do rana, a guzika do dzwonienia nie ma obok łóżka jak prywatnie, a jak są to nie działa, jedzenie w szpitalu jest obrzydliwe a wody nie dają. W szpitalu dla dzieci jest o wiele lepiej. U dorosłych to umieralnia. Nie ma co się oszukiwać 😋