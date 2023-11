Internauci krytykują Khloé Kardashian za rzekome PRZEROBIENIE fotki z Kris Jenner: "Aż ciężko tego nie zauważyć". Też to widzicie? (FOTO)

Internauci krytykują Khloé Kardashian za przerobienie zdjęcia z Kris Jenner

W tym konkretnym przypadku to po prostu obraźliwe. Photoshop wymknął się spod kontroli. Czy ona myśli, że jesteśmy idiotami, którzy wierzą, że one tak wyglądają? Jaki to ma sens?; Jakim cudem jej zespół pozwala publikować takie przeróbki?; To ramię zostało przerobione w naprawdę dziwny sposób. Aż ciężko tego nie zauważyć; To byłoby naprawdę urocze zdjęcie. Powinna zostawić to w spokoju; To takie smutne, kiedy nie możesz opublikować zdjęcia z mamą bez zmiany swojego idealnie pięknego ramienia - czytamy w komentarzach.