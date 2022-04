Internauci krytykują Małgorzatę Kożuchowską za przebieranie psów: "Nie wyglądają na szczęśliwe. PIES NIE ZABAWKA"

Małgorzata Kożuchowska może pochwalić się wieloma zawodowymi osiągnięciami. Przez lata odgrywała rolę Hanki Mostowiak w serialu "M jak Miłość", przechodząc do historii dzięki niemalże kultowej już scenie śmierci w kartonach. Na swoim koncie ma także nominacje do wielu prestiżowych nagród, w tym Węża za najgorszą kreację żeńską. Teraz gwiazda dołączyła do grona osobistości krytykowanych za złe traktowanie zwierząt .

W czasie świąt aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych rodzinnym ujęciem, jednak zamiast męża i synka do zdjęcia zaprosiła pupile . Uradowana Kożuchowska z uśmiechem pozowała do fotek w zwyczajnej koszulce i spodniach, podczas gdy jej czworonogi miały na głowie futerkowe zajęcze uszy .

Biedaki, mam takie uszyska i też kiedyś psiakowi założyłam, ale zaraz zdjęłam, widząc jej przerażenie; A co pieski na to?; Trochę szkoda tych zwierząt, chyba niezadowolone; Pani Małgosiu… Nie wyglądają na szczęśliwe. Po co to robić. "Nie rób z psa wariata."; Pies nie zabawka - burzyli się.