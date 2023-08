Internauci MASAKRUJĄ koncert "Serce Europy" w TVP. "Jaki to przebój lata? STAROCIE w dziwnych wersjach?"

Miniony tydzień w Polsce upłynął pod znakiem muzycznych widowisk. Najpierw TVN zaprosił swoich widzów na Top of the Top Sopot Festival, po czym swoimi muzycznymi propozycjami uraczył zaś Polaków Polsat. W piątek widzowie stacji mogli podziwiać festiwal coverów, a w sobotni wieczór wybrali "Przebój Lata". We wspólnym konkursie Polsatu i Radia Zet triumfował Oskar Cyms. W niedzielę polscy widzowie mieli okazji zobaczyć kolejny już w tym tygodniu telewizyjny plebiscyt na hit tegorocznego lata, tym razem w TVP1.

"Serce Europy - plebiscyt na przebój lata 2023". Internauci komentują koncert TVP

Tuż po godzinie 20:00 na antenie stacji rozpoczęła się emisja koncertu pod hasłem "Serce Europy - plebiscyt na przebój lata 2023". Tego wieczora na scenie w Sandomierzu wystąpili artyści zarówno z Polski, jak i innych europejskich państw. Do walki w konkursie na letni hit stanęli wykonawcy m.in. z: Mołdawii, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi. Czechy na scenie reprezentowała wiecznie młoda Helena Vondrackova, a Polskę zwycięzca "The Voice of Poland", Dominik Dudek. Nie zabrakło także gości specjalnych - w Sandomierzu wystąpili zwycięzcy Eurowizji, grupa Kalush Orchestra, Blanka oraz Maryla Rodowicz z minirecitalem.

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku podobnych widowisk, jeszcze podczas trwania koncertu w sieci zaczęły pojawiać się komentarze widzów. Niestety, wielu użytkowników zdawało się być rozczarowanych tym, co ujrzało na ekranach telewizorów.

Ten koncert to jakaś porażka; Zgadzam się, tragedia; Ten koncert świetnie podsumowuje cały program rozrywkowy TVP tego lata. To była po prostu porażka; A dlaczego z tym koncertem na przebój lata to kopiujecie pomysł od innej telewizyjnej stacji w Polsce?; A jaki to przebój lata? Starocie w dziwnych wersjach?; Oglądałam trochę. Jakaś porażka; Nie da się oglądać tego; Z przykrością muszę stwierdzić, że szkoda czasu, prócz Vondrackovej to nikt! - pisali internauci na facebookowym profilu TVP.

Jest gorzej, niż myślałam. Dla własnego dobra wyłączyłam telewizję; Oglądanie tego....czegoś po festiwalu Polsatu wczoraj, to jak niebo i piekło - komentowali użytkownicy Twittera.

Uwagę wielu internautów zwrócił także fakt, iż większość artystów wykonało covery. Reprezentująca Mołdawię Aliona Moon zaśpiewała na przykład kultowe już "Dragostea din tei", a Kati Wolf z Węgier wielki przebój grupy Omega. Co ciekawe, Dominik Dudek wykonał swój własny utwór.

Wyobraź sobie, że organizujesz konkurs na najlepszy przebój lata 2023, ale wszystkie uczestniczące piosenki mają sto lat. Niech to ma sens; Nie ogarniam, dlaczego nie pozwolili im zaśpiewać swoich utworów, tylko covery i nazwali to przebój lata; Trochę mnie bawi fakt, że założeniem konkursu jest znalezienie "najlepszego przeboju lata 2023", a wszystkie piosenki albo są stare, albo są coverami albo są po prostu bardzo wolne. Nie to dokładnie uważam za letni przebój, ale nie, żebym narzekał.

Oglądaliście koncert TVP?

