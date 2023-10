Internauci MIAŻDŻĄ Marcina Dubiela za łzawy film, w którym pokazał mamę i rodzeństwo: "Jak można wykorzystywać własną rodzinę"

Jan 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Ja mam tylko do was jedno pytanie kto najbardziej korzysta z tej całej afery? Nikt ale to nikt nie jest altruistą i nie działa w imię wyższych celów. W tym świecie nie ma nic bezinteresownego. Jak na razie nie słyszałem oficjalnych zarzutów z prokuratury? To jest zaszczuwanie człowieka przez drugiego człowieka. Tak naprawdę kto go oskarża? Koleś który zbudował sobie jakąś widownie na YT. I nic więcej. Nie ma dowodów, gdzie wypowiedź ofiary ? Ktoś bawi się w rycerza światłości na siłę. Nie znam tych ludzi, nigdy ich nie oglądałem. Ale wydaje mi się że ci ludzie są bardzo słabi psychicznie i czuję że dojdzie do tragedii ale to nie moje sumienie. Jeżeli jest winny sąd i czapa takie moje zdanie.