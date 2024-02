Internauci MOCNO PODZIELENI po debiucie Beaty Tadli i Tomasza Tylickiego w "PnŚ": "Bardzo profesjonalnie" vs. "Nie da się tego oglądać"

Digital 13 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Wszystko ok ,tylko dlaczego zmienia się tych ,którzy są i byli super, na odgrzewane kotlety? Olek Sikora, Tomek Kamel, Małgosia Tomaszewska itd ,oni są najlepsi w tego typu programach, nikt ich nie zastąpi! To samo z Rafałem Brzozowskim, jest najlepszy jeżeli chodzi o "Jaka to melodia", nikt go nie zastąpi! Jeżeli wróci Pan Janowski przestanę oglądać ten program, on już miał swój czas ,tak jak Pan Orłoś! Powinni się wstydzić, że stare dziadki przychodzą zabierać program młodym! Teleekspres z Panem Orłosiem to nieporozumienie! Panie Orłoś, wnuki bawić! To idzie młodość....!