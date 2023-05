Internauci nazwali ją "najbrzydszą panną młodą na świecie". Kobieta przeszła SPEKTAKULARNĄ METAMORFOZĘ. Jak dziś wygląda? (FOTO)

Opublikowali zdjęcia ślubne. Zachowanie internautów do dziś szokuje

Elena zawzięła się i postanowiła zafundować sobie spektakularną metamorfozę . I choć dziś para stara się trzymać z dala od mediów społecznościowych, dziennikarzom udało się dotrzeć do jej nowego zdjęcia. Po drakońskiej diecie, wyczerpujących treningach i kilku operacjach plastycznych kobieta nie przypomina dawnej siebie.

Elena kiedyś i dziś. Internauci nie dowierzają

Na przestrzeni 12 lat Elena schudła kilkadziesiąt kilogramów . Ma to być zasługa nie tylko diety i treningów, ale i operacji zmniejszania żołądka oraz liposukcji. Kobieta może się teraz pochwalić długimi i gęstymi blond włosami . Nie wiadomo jednak, czy to też efekt operacji czy może tylko peruka.

Elena zachwyca pełnymi ustami i ubiera się tak, by podkreślać figurę, a długie i szczupłe nogi dodatkowo optycznie wyszczupla przez noszenie na co dzień wysokich obcasów.

Para doczekała się dziecka, co miało być ogromnym marzeniem Eleny. Co więcej, do dziś są razem!