Internauci NIE POZNAJĄ Edyty Herbuś na nowych zdjęciach! "Retusz wszedł za mocno" (FOTO)

Edyta Herbuś w polskim show biznesie jest obecna od lat. Celebrytka zdobyła co prawda rozpoznawalność jako tancerka, już od dawna rozwija jednak karierę poza parkietem. Dziś Herbuś realizuje się jako aktorka, ostatnio można ją było także podziwiać w roli prowadzącej "You Can Dance - Nowa Generacja" na antenie TVP. 42-latka regularnie pojawia się na salonach i udziela wywiadów mediom. Niedawno głośno było na przykład o jej wyznaniach w podcaście skompromitowanego Żurnalisty, w którym powróciła pamięcią m.in. do wieloletniego związku z Tomaszem Barańskim.