Internauci OBURZENI po finale "Ninja Warrior". Pojawiły się oskarżenia o DYSKRYMINACJĘ KOBIET! Produkcja już zabrała głos

Zaraz, zaraz, hehhh... panowie, logika jest podobno Waszą mocną stroną, eeee? To nie sądzicie, że wszystkie nagrody należą się kobietom, eeee? Bo jak facet zdobędzie na przykład złoty medal, to gdyby nie kobieta, która mu dała życie, to figę z makiem by zdobył! Logiczne, hehhhh... Gdzie ta Wasza słynna logika, Panowie, eeeee? Co tu chyba kuleje w Waszym rozumowaniu, mhmm? Hehhh... śmieszni jesteście. Tacy silni, eeee, tacy mocni, a kto Was urodził, no kto? Eeeee? Kosmici, hmmm, na pewno kosmici, hahahaha! Bekę z Was mam, zawdzięczacie nam życie, kochani, bez nas nie było by nagród, medali, splendorów, hmpf... Zacznijcie rodzić dzieci, a potem, jak wam się uda, powodzenia, hehe, to tokujcie dalej o swojej wspaniałości, hehehe! Coś Wam się niepodoba, kochasie, eeee? Nie umiecie rodzić, eeeee? Słabi jesteście, tyle w temacie, ha!