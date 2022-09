Internauci oburzeni słowami Jolanty Pieńkowskiej o koszykarzu: "SKANDALICZNA WYPOWIEDŹ"

Właśnie trwają Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn. Wydarzenie jest głośno komentowane w polskich mediach, bowiem nasza drużyna świetnie sobie radzi. Dowodzi temu środowy mecz, w którym Polacy wygrali ze Słowenią 90:87. W piątek zaś dojdzie do półfinałowego starcia z Francją.

Jedną z gwiazd reprezentacji jest bez wątpienia Mateusz Ponitka, który od początku turnieju zbiera same pochwały. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawiają się głosy, że sportowiec powinien trafić do NBA. Przypominamy, że do prestiżowej ligi dostał się ostatnio inny Polak, Jeremy Sochan. 19-latek jest synem Polki i Amerykanina, a większość życia spędził w Wielkiej Brytanii.