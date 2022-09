Internauci oburzeni wypowiedzią Małgorzaty Rozenek: "'MILCZ GÓWNIARZU'?! Tak mówi MATKA trzech chłopców?"

Małgosia była gościem Wojewódzkiego, z którym żartowała, jak wyglądałoby ich wspólne przeprowadzanie wywiadów, gdyby przyszło im współprowadzić śniadaniówkę. Na opublikowanym na swoim Instagramie zwiastunie spotkania można było usłyszeć, jak wspólnie z Kubą rozmawiają z Maciejem Musiałowskim . Kuba żartował, że gdyby razem prowadzili "DD TVN" to goście byliby niepotrzebni. Gosia postanowiła jednak w tym samym tonie zwrócić się do aktora, co szczególnie nie spodobało się widzom.

Gdyby ktoś do mnie powiedział "milcz gówniarzu..." No, już nie mówię o szacunku do gościa programu, ale szacunek do chłopaka. Co by powiedziała Małgorzata, gdyby Maciej powiedział: "milcz stara babo"?