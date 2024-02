Internauci oceniają DEBIUT Nataszy Urbańskiej w "The Voice Kids". "Pozytywna energia" vs. "strasznie irytuje". Na jeden komentarz ODPOWIEDZIAŁA

Program "The Voice Kids" od lat podbija serca widzów. Dziecięce talent-show wylansowało już wiele gwiazd m.in. Roksanę Węgiel, Viki Gabor czy Sarę James. Nic dziwnego, że fani programu z niecierpliwością czekali, aż "The Voice Kids" powróci na antenę Telewizji Polskiej, by zaprezentować kolejne wokalne talenty.

W sobotę, 24 lutego, zadebiutował siódmy sezon "The Voice Kids" tym razem z małymi zmianami. Jak wiadomo w dziecięcym talent-show zabrakło Dawida Kwiatkowskiego. Młody wokalista jakiś czas temu zrezygnował z roli trenera, by w pełni poświęcić się muzyce. Jego miejsce zajęła Natasza Urbańska.

Widzowie ocenili debiut Nataszy Urbańskiej w "The Voice od Kids"

W sieci pojawiają się już pierwsze komentarze dotyczące debiutu Urbańskiej na fotelu trenerskim "The Voice Kids". Okazuje się, że przed piosenkarką nie lada wyzwanie, by nie tylko przekonać do siebie młode talenty, ale również fanów programu. Chociaż opinie widzów po pierwszym odcinku są mocno podzielone, to w komentarzach na profilu Nataszy Urbańskiej pojawiło się wiele komplementów pod adresem nowej trenerki.

Super pozytywna energia; Już ciebie lubię w roli trenerki! Wznosisz do tego programu tyle ciepła i uśmiechu; Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu; Pani Nataszo wspaniale Pani wypadła w roli jurorki. Brawo — komentują fani na profilu nowej trenerki.

Jedna z internautek nie ukrywała, że chociaż miała spore obawy dotyczące udziału Urbańskiej w programie, to jednak ta stanęła "na wysokości zadania". Artystka nie pozostała obojętna na ten komentarz.

Szczerze byłam bardzo ciekawa, jak Pani sobie poradzi. Myślałam, że to nie będzie już to samo The Voice of kids. Jestem, ale w mega szoku. Stanęła Pani na wysokości zadania. Szacun - stwierdziła internautka

Dziękuję to wiele dla mnie znaczy - wyznała Urbańska.

Internauci gorzko o udziale Nataszy Urbańskiej w "The Voice of Kids"

Chociaż w komentarzach u Nataszy Urbańskiej pojawiło się wiele ciepłych słów, to na oficjalnym profilu "The Voice Kids" nie zabrakło opinii widzów, którym zmiany w programie, delikatnie mówiąc, nie przypadły do gustu. Fanom programu nie tylko udziela się tęsknota za Dawidem Kwiatkowskim, ale także mają sporo zastrzeżeń do zachowania nowej trenerki.

Wydaje mi się, że Natasza to tylko siebie chce pokazać, co to ona nie umie, pajacuje błaznuje i to strasznie irytuje, można pożartować, ale na co te szpagaty, tańce; Przez Natasze nie oglądam tego programu, bardzo irytująca; Dawid lepszy niż Natasza; Ma nadzieję, że w 8.edycji nie będzie Nataszy; Bez Dawida ten program to już nie to samo Natasza mi tu zupełnie nie pasuje — czytamy na facebookowym profilu muzycznego show.

Oglądaliście? Jak oceniacie?

