Internauci odlatują z kolejną ABSURDALNĄ teorią, twierdząc, że Kate Middleton jest W CIĄŻY... ze zmarłym Thomasem Kingstonem (WIDEO)

Myślę, że faktycznie rozwód wisi w powietrzu. To by tłumaczyło ostanie relacje Willa z Camillą, na zasadzie, been there, done that. Dodatkowo temat Rose Hunbury zaczyna nagle być wałkowany przez tabloidy, tak było z Camillą, że nagle miała dobrą prasę - sterowane przez Karola. Dla RF najważniejszy jest po Królu jego następca, dlatego nie zdziwiłabym się gdyby na serio wrzucali Kate pod pociąg. Albo wydarzyło się coś na prawdę tragicznego. Dawno RF nie postępowała tak nielogicznie, więc albo odwracają uwagę ludzi od większego problemu, albo wydarzyło się coś w ich kręgach co chcą ukryć.