Internauci ONIEMIELI na widok 57-letniej Doroty Choteckiej w stroju kąpielowym. "Pani cHOTecka" (FOTO)

Dorota Chotecka w swoim dorobku artystycznym ma wiele ról zarówno filmowych, jak i serialowych. Nie da się jednak ukryć, że to postać Danuty Norek z "Miodowych lat" przyniosła jej największą popularność. Obecnie aktorka skupia się na działalności teatralnej, a w mediach co jakiś czas pojawia się przy okazji wątku napiętych relacji rodzinnych jej męża Radosława z bratem Cezarym Pazurą .

Dorota Chotecka stara się być aktywna w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie aktorka dzieli się życiem prywatnym, wstawiając co rusz to nowe zdjęcia z mężem czy z różnych podróży. Aktorka znana z "Miodowych lat" nie tak dawno temu opublikowała między innymi śmieszne nagranie, na którym wraca wspomnieniami do serialu, nawiązując do zawodu Tadeusza Norka.