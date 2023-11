Internauci OSKARŻYLI Kate Beckinsale o operację plastyczną. Oburzona aktorka odpowiedziała: "Przepraszam, że daję zły przykład..."

Magda 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Pewnie chciała zasnąć podczas zabiegu o czym świadczy opatrunek na ręce po wenflonie. My też nie pozwalamy aby pacjent wychodził sam z gabinetu, zawsze musi być ktoś kto odprowadzi go bezpiecznie do domu. Czasami do samochodu wyjeżdżają używając wózka bo osobie towarzyszącej jest łatwiej. Pamietajmy ze pacjent jest trochę skołowany po lekach