Internauci podzieleni po zwycięstwie Kalush Orchestra w finale Eurowizji. "Ukraina wygrała tylko z powodu wojny" twierdzą jedni. Inni chwalą poziom zwycięzców

.vf,fg,Nigdy Ukraincy na przestrzeni dziejow nie byli za nami takie sa fakty. Dosc wspomniec o ostatniej wojnie i Wolyniu 1939-1947 . NIestety Nigdy nie zostalo to rozliczone ani nigdy nie zostala wyznana wina oficjalnie przez strone Ukrainska co zrobili nawet Rosjanie z Katyniem. Nie mozna caly czas chowac glowy w piasek i udawac ze sie nic nie stalo. Bo jest to niepolityczne aktualnie. Wolyn nigdy nie zostal potepiony przez strone Ukrainska.Ukraina niestety nie poczuwa sie do winy. Ukraincy od ostatniej wojny nie zmienili sposobu myslenia. Narod wyrozumialy jak czort ze skaly. Naszym historykom ktorzy chcieli ekshumowac bezimienne groby wolajacych o pamiec Polakow caly czas blokowane byly prace przez strone Ukrainska. Banxdera nadal jest bohaterem Ukrainy stawiane sa mu pomniki .2022 rok to rok Banxdery na Ukrainie. Na chwile zapomnieli o odrywaniu Przemysla od Polski ale badzcie pewni po wojnie ten temat wroci. Zdziwieni ? Tak tego domagala sie przed wojna prawica na Ukrainie. Takich spraw jest cala masa tylko sie o tym nie mowi. Wczoraj dalismy Ukrainie 12 pkt na Eurowizji a od nich dostalismy okragle.. 0 punktow (zero) i srodkowy palec.Swoja droga dobrze ze nie bylo minusowych punktow. To pokazuje wzajemne relacje i wdziecznosc drugiej streony za pomoc miliardy Polskiego podatnika i pomoc wojskowa dla Ukrainy. Co jescze musza zrobic zebyscie zrozumieli ze Oni nas wykorzystuja i zwyczajnie nie lubia ? Miejmy trochę godności ludzie. Przepraszam za literowki