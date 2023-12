Internauci PRZERAŻENI zachowaniem Popka. "Coś ty sobie zrobił? Obyś wyszedł na prostą..." (WIDEO)

Trudno odmówić Popkowi bycia jedną z najbardziej wyrazistych postaci w polskim show biznesie, a w zasadzie jego peryferiach. Po wylansowaniu kilku przebojów, zwłaszcza wśród szkolnej młodzieży, raper jakby zapadł się pod ziemię. Nadal jednak koncertuje i udziela się w mediach społecznościowych. Na samym tylko Instagramie obserwuje go ponad 900 tysięcy (!).

Popek na niepokojącym świątecznym nagraniu

To właśnie tam Popek zamieścił przed świętami dość osobliwe wideo. Widać na nim w pełnej krasie jego wytatuowaną twarz. Swego czasu raper szokował przede wszystkim wytatuowanymi gałkami ocznymi. Teraz pokrył tuszem okolice oczu, a na policzku zaserwował sobie wulgarny napis.

I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Popek nagrywał życzenia, jadąc autem. W dodatku na przednim fotelu pasażera jechał z nim kilkuletni syn Borys. Chłopiec wydawał się nieco zestresowany. Po wywołaniu przez ojca do kamery, życzył jego obserwatorom "wesołych świąt".

Co się dzieje u Popka?

Szkoda to tego dzieciaka, że na to patrzy; Wszyscy pomijają fakt korzystania z telefonu podczas jazdy, nieodpowiedzialna postawa, szczególnie w obecności dziecka ; Coś Ty sobie zrobił człowieku; Obyś wyszedł na prostą, choć będzie bardzo ciężko; Biedny Borys - piszą internauci.

Popek nie odniósł się do tych komentarzy. Jak dowiadujemy się za to z jego relacji na InstaStories, wrócił już do pracy po świętach. 29 grudnia gra koncert w Zakopanem, jak jednak przyznał z rozbrajającą szczerością, nie pamięta nazwy klubu, a jego menedżer jest obecnie "na***any i leczy kaca", więc też nie udzieli mu tej informacji.