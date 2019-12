Internauci śmieją się z plakatu filmu o Zenku Martyniuku: "Jaki kraj, takie Bohemian Rhapsody"

Ksjdksj 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Sluchajcie nie chce hejtowac, mieszkam w USA, tak sie zycie potoczylo, ze mam samych znajomych Amerykanów lub osoby których drugim językiem jest angielski. Kiedy pytają o Polska muzykę .... nasuwa mi się tylko disco polo To wstyd ... żeby Polska nie miała żadnej innej porządnej muzyki .... moja rodzina kiedy przyjeżdżam na święta to samo słucha. Nic nie mam do tego, niech każdy słucha co chce ale przecież jest tyle pięknych polskich kolęd