Internauci sugerują, że Rafał Maserak zbyt surowo ocenia Roksanę Węgiel. Juror "Tańca z Gwiazdami" już odpowiedział

gustaw 38 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Coś czuję, że wygrają ten program no ja nie czuje ja wiem chociaż nie ogladam, szkoda czasu, lepiej dobry film obejrzeć albo książke poczytać, to ustawka, poleciałą kaska to wygra malowana lala