Internauci twierdzą, że Polka, która podaje się za Madeleine McCann, to INNA zaginiona dziewczyna! Oto "dowody" (ZDJĘCIA)

Heloci z PL 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wszystko co z Polski w Niemczech nie jest zdrowe i normalne, tylko takie odchyły jak ona, reszta to tradycyjnie półludzie do eksploatacji w kazdej dziedzinie życia. Generalnie takim elementem w 80% są polacy na zachodzie, 20% musi sie temu przyglądać i znosić swoje pochodzenie