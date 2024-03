Oto wszystkie elementy, które nie zgadzają się na najnowszym zdjęciu Kate Middleton (FOTO)

?????? 32 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

DZISIAJ JEST TAKA TECHNIKA ZE TAK NAPRAWDE MOZNA ZROBIC WSZYSTKO. MOZNA TYLKO GLOWE WKLEIC NP. NIE PRZYPUSZCZALI, ZE ZOSTANIE TO ODKRYTE. SMUTNE, ZE KSIEZNA ZLE SIE CZUJE, PO OPERACJI BRZUSZNEJ NIE MOZNA JESC, MIALAM SKRET JELITA TO WIEM. UCZYLAM SIE CHODZIC, DLUGO DOCHODZILAM DO SIEBIE. NIE WIADOMO JAKIE SA WYNIKI BADAN, I CO TAK NAPRAWDE JEJ WYCIELI. LUDZIE DOMAGAJA SIE ZDJEC, TO DOSTALI. JAKBY NA ZDJECIU BYLA CHUDA, ZLE WYGLADALA TO BY SIE ZACZELO. ZE CHUDA, ZE ZLE WYGLADA, ZE OCZY NIE TE ITD. TAK ZLE I TAK NIEDOBRZE. DUZO ZDROWIA MODLMY SIE.