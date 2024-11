Internauci ZANIEPOKOJENI wyglądem Jacka Stachursky'ego na nowym zdjęciu. "ZARAZ ZNIKNIE"

Sokół pokazał zdjęcie ze Stachurskym

Mimo to temat powraca. Jacek Stachursky pojawił się ostatnio na jednym z warszawskich eventów, na którym zapozował do wspólnego zdjęcia z Sokołem. Raper postanowił pochwalić się fotografią na Instagramie. Pod postem zaroiło się od komentarzy na temat wyglądu autora hitu "Typ niepokorny". Internauci go nie poznali!

Jak się będzie dalej "żywił energią słońca", to zaraz zniknie; Jean-Claude Van Damme?; Energia z księżyca chyba nie służy; Myślałem, że to Jagger; Nie poznałem typa; To jest Jacek Stachursky?; Zmienił się nie do poznania - rozpisują się internauci.