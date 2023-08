Internauci zarzucają Robertowi Karasiowi BRAK KULTURY I POKORY. Agnieszka Włodarczyk już się odegrała: "ŻEGNAM"

Agnieszka Włodarczyk mierzy się z krytycznymi komentarzami pod postem o Robercie Karasiu

Pani Agnieszko, ale tu nie chodzi o tom co wziął i kiedy, tylko te kiepskie tłumaczenia, że ma to w d**ie, że on się nie uważa za zawodowego sportowca. No szok. Skoro żyje tylko i wyłącznie ze sportu, to znaczy, że jest zawodowym sportowcem. Jeszcze powiedział, że wziął ten doping świadomie, bo lekarz hobbysta mu powiedział, że po trzech dniach śladu nie będzie? Naprawdę zaufałaby pani takiemu człowiekowi, który sumplementuje ludzi dla swojej satysfakcji? Przykro jest, bo jednego jestem pewny, że żaden doping nie pomógł Robertowi w tym, aby jego głowa była znieść ten trud wyścigu, on się z tym urodził i jest dla mnie dalej mega wojownikiem. Pójście do "Hejt Parku" było czystym szaleństwem, wystarczyło, żeby Robert wydał pisemne oświadczenie, w którym też by to wziął na klatę, ale inaczej by to wyglądało. Szacunek za szczerość, ale nie w ten sposób. Bo ktoś, kto mu mocno kibicuje, może czuć się lekko obrażony po tym jak Robert mówił, że ma w d*pie to i tamto. Źle się tego słuchało. Mimo wszystko szanuje i podziwiam. Życzę powodzenia - brzmi jeden z komentarzy.