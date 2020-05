Internauci znaleźli niezbity dowód na to, że Khloe Kardashian PRZEROBIŁA swoje zdjęcia: "Gdzie jest RESZTA wisiorka?"

Choć każde z rodzeństwa (może oprócz Roberta) robi, co tylko może, by zwrócić na siebie uwagę mediów, aktualnie to na Khloe zwrócone są oczy całego świata. Wszystko dzięki najnowszym zdjęciom, które mama małej True udostępniła na Instagramie, wywołując w sieci prawdziwą burzę. Pierwotnie zamierzeniem 35-latki było pochwalenie się nowym, nieco ciemniejszym kolorem włosów, jednak tym, co zwróciło uwagę internautów, były kompletnie odmienione rysy twarzy: od wydatnych kości policzkowych, poprzez wąski nosek, po szpiczastą brodę.