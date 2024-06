Internauta do Anny Lewandowskiej po przegranym meczu Polski: "I ZNOWU NIE WYSZŁO". Ruszyła z odpowiedzią

SzkodaGadać 57 min. temu zgłoś do moderacji 173 7 Odpowiedz

Nie ma co komentować. Dla chłopaków to zwykła gra, za którą za moment dostaną mnóstwo kasy. Robota przyjemna bo łącząca pracę z siłownią, a więc kształtowanie sylwetki i te sprawy. Co chcieć więcej? Żyć nie umierać. Zbędne są wypociny na temat polskiej piłki nożnej, bo każdy wie jak to wygląda.