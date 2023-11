Internauta do Blanki Lipińskiej: "Paweł jest z tobą DLA PIENIĘDZY. Znudzi mu się i będzie płacz". Nie zostawiła tego bez odpowiedzi

Wygląda na to, że miłosna relacja Blanki Lipińskiej i Pawła Baryły kwitnie w najlepsze. Co prawda najpierw ukrywali łączące ich uczucie przed mediami, jednak wkrótce się przełamali, a dziś mogą się poszczycić imponującym - jak na realia show biznesu - stażem. Niedawno para świętowała 2 lata razem i wybrali się z tej okazji do restauracji z gwiazdką Michelin, co oczywiście relacjonowali w sieci.