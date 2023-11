Internauta do Joanny Koroniewskiej: "Pani to taki typ jak Zborowska i Żebrowska. TOTALNIE ZANIEDBANE". Tak go ZGASIŁA

Lili 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

I Żebrowska i Zborowska to mamy malutkich dzieci, z czego jedna z nich - Zborowska jest w kolejnej ciąży. Wymagać od Kobiety w takim stanie i opiekującej się dzieckiem, by wyglądała kwitnąco to jest jakaś porażka. Niewyspanie, stres o malucha, odpowiedzialność. Żebrowska też wiecznie albo w ciąży, albo w pologu albo biegająca nad noworodkiem. Co odchowa trochę to kolejna ciąża. Jak taka Kobieta ma niby wyglądać??? No widać po niej zmęczenie i nieprzespane noce. Jeśli chce, może się ubrać, pomalować, wyglądać pięknie, ale na codzień jej się po prostu nie chce i ma do tego prawo.