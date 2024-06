Internauta opublikował zdjęcie z wypadku syna Filipa Chajzera. Dziennikarz nie wytrzymał: "Jaką szmatą potrafi być człowiek"

ooooooo 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Filip Chajzer jest, jaki jest, często denerwujący, czasem ok, ale to nie powód, by mu (i komukolwiek) przypominać traumę życia. Na pewno codziennie gryzie się z tym, co się stało, bo to jedna z największych tragedii, które mogą się przydarzyć człowiekowi. Aby komuś zrobić takie świństwo i to przypominać, trzeba być dnem i psychopatą, bo tylko psychopaci są niezdolni do odczuwania uczuć. Na pewno bez przypominania pan Filip codziennie wraca do tamtych wydarzeń, więc dajcie mu z tym spokój!!!!