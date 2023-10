Internauta skrytykował stylizację Pauliny Krupińskiej. Szybko doczekał się ODPOWIEDZI. Dobrze mu powiedziała? (FOTO)

Znaczna większość złaknionych atencji gwiazd relacjonuje swoje codzienne życie za pośrednictwem mediów społecznościowych, oczekując pochlebnych komentarzy i dowodów sympatii ze strony internautów. Im częściej tego typu publikacje pojawiają się na ich profilach, tym większa szansa rodzi się na podpisanie lukratywnych kontraktów i nawiązanie współprac reklamowych. Świadome tego influencerki stają wręcz na rzęsach, by przyciągnąć uwagę użytkowników Instagrama swoimi treściami.

Paulina Krupińska opanowała tę sztukę niemalże do perfekcji. Grono blisko 440 tysięcy użytkowników obserwujących jej profil regularnie może oglądać nowe zdjęcia byłej Miss Polonia i prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Świadoma swojej medialnej pozycji 36-latka przykłada dużą wagę do swoich stylizacji. Jedna z nich wyjątkowo nie przypadła do gustu pewnemu internaucie...