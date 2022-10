Internauta WBIJA SZPILĘ Ewie Wachowicz prezentującej naturalną aparycję o poranku: "Z zębami idzie pani w stronę Ibisza". Gwiazda ODPOWIEDZIAŁA

Celebrytka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Wykorzystuje je do dzielenia się przepisami kulinarnymi, ale także uchyla tam rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Ostatnio była modelka postanowiła pokazać sympatykom, jak wygląda o poranku bez makijażu.

Większość followersów skomplementowała naturalną aparycję Ewy. Jednak j eden z komentujących nie odmówił sobie szczypty złośliwości, sugerując, że kolor zębów Wachowicz jest zbyt sztuczny. Jakby tego było mało, wspomniany "fan" porównał śnieżnobiały uśmiech Wachowicz do uzębienia Krzysztofa Ibisza.

Jedna z obserwatorek gwiazdy oburzyła się wspomnianym komentarzem, pisząc, że jej zdaniem jest to naturalnie białe uzębienie, do którego Polacy nie są widocznie przyzwyczajeni. Do sprawy odniosła się też sama zainteresowana, która potwierdziła, że nie upiększała swoich zębów.