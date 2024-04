Internauta zasugerował, że rozstanie Kubańczyka i Oli Ciupy to USTAWKA. Raper NERWOWO zareagował

Jeszcze w styczniu w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Ola Ciupa opowiadała o związku z Kubańczykiem . Jej słowa wskazywały na to, że mimo licznych kryzysów, starają się walczyć o relację, zapewniając, że to wielka miłość.

Od kilku dni w sieci huczy o rozstaniu pary . W końcu głos zabrała sama Ciupa. To prawda, rozstaliśmy się ostatecznie w połowie lutego . Próbowaliśmy, staraliśmy się, ale prowadziliśmy zupełnie inne tryby życia i na tym etapie było to nie do pogodzenia – oznajmiła w komentarzu przesłanym serwisowi dziendobry.tvn.pl.

Nerwowa reakcja rapera na pytanie o związek z Ciupą

Powiedz, jaki to ma sens, skoro ciągły stres nie daje nam spać? To powoli zabija jak trucizna nas. Długi SMS, tak co drugi dzień, po co nam ta gra? Do kieliszka z tequilą wpadła kolejna łza – słyszeliśmy na nagraniu, które udostępnił Kubańczyk.