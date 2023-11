Internautka czepia się poczucia humoru Woźniak-Starak i Pirowskiego w "Mam talent!". Gwiazda odpowiada i wspomina o jury...

Lllll 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czasem panie lekkich obyczajów mają prawdziwy talent uwodzenia panów o zwyczajnym co prawda wyglądzie ale za to z grubo wypchanym portfelem ta pani miała to szczęście że znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie a że pan był pod wpływem więc nic nie stało na przeszkodzie aby usiąść mu na kolanach i swoimi maślanymi oczami dawać mu do zrozumienia jak wiele znaczy potem już było mu trudno taką panią z tych kolan zrzucić i tak już zostało z damy lekkich obyczajów u boku tak bogatego pana a potem męża stała się według mediów gwiazdą