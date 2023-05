Internautka do Katarzyny Skrzyneckiej: "Photoshop oczko zepsuł". Odgryzła się i pokazała "52-letnie zmarszczki" (WIDEO)

Katarzyna Skrzynecka opublikowała selfie z trasy

14 maja podzieliła się z obserwującymi kolejnym ujęciem – tym, które wykonała w trasie . Aktorka zrobiła sobie selfie i napisała, że wraz ze współpracownikami teatru jedzie do Wrocławia, by zagrać tam dwa przedstawienia.

"Będzie znów nas wiózł ten bus..." - jak śpiewały słowa piosenki. Za oknem arcywiosennie i majowo, a my cały weekend w podróżach teatralnych. Nocne powroty, śniadanko w domu z rodziną i dalej w drogę... Dzisiaj "Wieczór panieński plus" zagramy dwukrotnie we Wrocławiu – napisała Skrzynecka.