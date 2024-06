Internautka do Marianny Schreiber: "Kiedy romantyczna znajomość z mężem się zaczęła, miał ŻONĘ I DZIECKO!". Wściekła zareagowała

Kilka miesięcy temu Łukasz Schreiber ogłosił w wywiadzie dla portalu metropoliabydgoska.pl, że on i Marianna "podjęli decyzję o rozstaniu i rozmawiają o separacji". Żona polityka przyjęła te słowa z ogromnym zaskoczeniem i zapewniała, że o planach ojca jej córki dowiedziała się z mediów. Nie ukrywa zresztą, że wiele ją to kosztowało i mocno to odchorowała.

Zasugerowano, że romansowała z mężem, gdy ten miał żonę. Jest odpowiedź

Pudelek do mnie napisał. Straszne. To oni do mnie napisali, a to było tydzień przed walką z Gohą Magical, do której zresztą nie doszło. Wiesz co? Ja tego do końca życia nie zapomnę jako najgorszej drugiej rzeczy w moim życiu, bo wymieniłam tylko jedną. Ja myślałam, że mi się życie kończy. Przeczytałam to i się osunęłam z łóżka na podłogę. Myślałam, że mi się życie kończy, serio. Ja nie mogłam oddychać. Dramat. Nie chcę nawet tego wspominać, bo zaraz będę tu płakać - mówiła.