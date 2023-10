Internautka do Marty Paszkin: "Mam wrażenie, że mąż decyduje o WSZYSTKIM, co robisz". Gwiazda "Rolnik szuka żony" odpowiedziała

Uczucie między Martą Paszkin a Pawłem Bodziannym narodziło się na planie 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prawdopodobieństwo, że relacja przetrwa po zakończeniu show, było znikome, mimo to uczestnicy postawili wszystko na jedną kartę i scementowali związek, zawierając ślub cywilny. Później wszystko poszło z górki: para doczekała się syna Adama, by dokładnie po roku "oficjalnie" wyznać sobie miłość przed ołtarzem, w obecności bliskich i przyjaciół. Zakochani nie szczędzili grosza przy organizacji hucznego wesela i zaprosili gości do zapierającego dech w piersiach pałacu.