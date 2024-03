Internautka do Michała Szpaka: "Grasz idiotę, czy nim jesteś?". Ruszył z ripostą

Michał Szpak prowokuje na Instagramie

Na castingu do "X Factor" Szpak zszokował widzów i jury długimi włosami oraz masą biżuterii. Dziś to już stałe elementy jego wizerunku. Artysta odważniej bawi się jednak modą. Zdarza mu się na przykład wybrać na okolicznościową ściankę bez spodni, wskoczyć w buty na koturnie, czy świecić torsem. Do tego oczywiście pełen makijaż.