Internautka do paradującej w bikini Joanny Koroniewskiej: "Wiecznie w tych gaciach". Aktorka odpowiedziała (ZDJĘCIA)

Taka chce być naturalna każdego pryszcza pokaże to dlaczego to "boskie" ciało takie zamglone. Czyżby już na celulit odwagi zabrakło? Zamiast grać role wyluzowanej i pogodzonej z upływającym czasem niech powie że to poprostu sposób na zarobek. A trendy po raz kolejny są nam odgórnie narzucane przez korporacje od taka nowa mądrość etapu. Tak jak kiedyś masło było be i niezdrowe za to margaryna życie nam ratowała. Tak teraz twarz bez makijażu jest superhiper cacy a pomalowane oko to zbrodnia.