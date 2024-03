Internautka do Sylwii Szostak po informacji o ZAKOŃCZENIU MAŁŻEŃSTWA: "Sześć dni temu post, że mąż zakochany po uszy w żonie". Odpowiedziała

Sylwia i Akop Szostakowie rozstali się. Internauci nie dowierzają

Dowód na to, że to co widzimy na instagramie, a rzeczywistość to dwa zupełnie odmienne światy...; Jeżeli to prawda, to rzeczywiście w internecie można zobaczyć tylko kłamstwa - stwierdziły inne obserwatorki.