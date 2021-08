Internautka oskarża Natalię Siwiec pod zdjęciem z mężem i córką: "Jesteś zazdrosna o jego syna. WSTYD"

Kilka dni temu wypoczywająca w Monako Natalia miała nie lada okazję do świętowania: jej córka skończyła bowiem 4 latka. Była to idealna sposobność do uhonorowania małej i dodania na Instagram rozczulającej fotki z małżonkiem i jubilatką. I tym razem pod postem Siwiec wywiązała się burza, gdy jedna z internautek postanowiła zarzucić celebrytce, że faworyzuje swoją pociechę i odtrąca przyszywanego syna.

Wysyłam wyrazy współczucia do tego, co w tobie siedzi i przez co widzisz sytuację. To bardzo przykre dla ciebie. Życzę ci tego, byś wyszła z tych traum i potrafiła patrzeć na świat czystym sercem - odpisała Natalia.