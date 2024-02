Internautka pomyliła Joannę Koroniewską z Anną Lewandowską. Wtrącił się "zabawny" Maciej Dowbor. Wbił SZPILĘ żonie... (FOTO)

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą zgrany duet nie tylko w domowym zaciszu, ale także w cyberprzestrzeni. Reżyserowane scenki z ich życia docierają do szerokiego grona fanów na Instagramie, którzy dopatrują się w nich analogii do swoich relacji małżeńskich i sytuacji z dnia codziennego. Dla gwiazdorskiej pary z pewnością jest to miła odskocznia od wielu nieprzychylnych komentarzy, które niestety często zalewają ich profile w sieci.

"Dowbory" wykorzystały długo wyczekiwany Tłusty Czwartek, by po raz kolejny udowodnić swój dystans do rzeczywistości. Na przekór panującej obecnie tendencji do opychania się pysznymi pączkami, 45-latkowie wbili się w sportowe ciuchy, kierując swój przekaz do wszystkich amatorów ruchu i zdrowego żywienia. Bardziej od samego materiału uwagę przykuło pewne porównanie ze strony komentatorki, wobec którego prezenter nie pozostał obojętny.