Internautka sugeruje, że z księciem Williamem na zakupy udał się SOBOWTÓR Kate Middleton: "Obejrzałam to z 50 razy"

Moim zdaniem na nagraniu jest Kate i William. Nie rozumiem komentarzy o różnicy wzrostu, gdyby poruszali się stojąc odwrotnie, tzn. William z lewej, a Kate z prawej, to ta różnica na nagraniu byłaby wyraźniej odczuwalna. Sposób poruszania się zgadza, ot, Kate jest bez obcasów. Inna sprawa, że to wideo jest ewidentnie ustawione. Obydwoje spoglądają w obiektyw, inni ludzie idący za nimi - również. Jednak w tej chwili nagranie się kończy, ucięto je w momencie, gdy para skręca na prawo, czyli idzie w stronę samochodu z którego ich filmowani. Mam wrażenie, że właściwie to oni wysiedli z tego samochodu, zatoczyli kółeczko i ponownie do niego wrócili. Gdyby naprawdę stali przy stoiskach, straganach i poczynili tak pokaźne zakupy jakie niosą na filmie, to nagrań zainteresowanego tłumu byłoby multum. I na pewno nie w takiej super jakości, jak to opublikowane przez TMZ. :) A poza tym to ta nagonka przypomina jakiś szał. Od początku podano oficjalny komunikat, że księżna wróci do obowiązków po świętach Wielkanocnych, później, że operacja się powiodła i księżna odpoczywa. Ludzie szukają sensacji na siłę, snują jakieś szalone teorie spiskowe: ona go zdradzała, on ją, ona jest w ciąży z kochankiem, on ma dziecko z kochanką, jej kochankiem był zmarły Thomas, więc William się go pozbył, a poza tym to się rozwodzą, a może nawet księżna nie żyje. Dodatkowo wszystkie te opinie ,,ekspertów" oraz ,,bliskich osób z otoczenia". Kto to nakręca? Ludzie wiedzą jaki los spotkał Dianę. Wówczas Brytyjczycy tak rzewnie płakali na jej pogrzebie. I co robią obecnie? Nie ma chyba na świecie większego boomu na szmatławce i wyssane plotki niż w UK.